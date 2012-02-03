郭树清：交易场所清理6月底前完成

路透北京2月3日电---中国清理整顿交易场所的时间表已确定,证监会主席郭树清周四表示,将尽快启动方案实施,确保在6月30日前完成各项工作.其中,变相股票交易、变相期货及金融衍生品交易等均在清理范围中.

证监会网站刊登的相关会议内容并显示,此次清理整顿的对象不以交易场所的名称为界定标准,而是包括各种从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所.

其次,要准确把握清理整顿政策界限.各部门和地区要正确理解均等份额公开发行、集中交易、标准化交易单位、持续挂牌交易、标准化合约的政策含义.

"总之,不能变相搞均等份额,不能变相搞股票交易,不能变相搞期货、金融衍生品交易."郭树清称.

郭树清是在周四召开的"清理整顿各类交易场所工作会议暨部际联席会议"第一次会议上作出如上表述.该联席会议於1月初由国务院批准建立.

会议还明确,各省级人民政府作为组织实施清理整顿和规范市场秩序的责任主体,要按照"谁的孩子谁抱"的原则,认真组织开展清理整顿工作.

去年11月,中国国务院一纸公告将整顿风暴指向了中国各地三百多家各类交易所.其刊登决定称,要加强清理整顿交易场所,并规定从事保险、信贷、黄金等交易的交易所需经国务院相关金融部门批准.

此後,中国央行表示,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,其他任何地方、机构、个人不得设立黄金交易所或中心,也不得在其他交易场所或中心内设立黄金交易平台.(完)

参看相关细节,请点选证监会网站

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--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴

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