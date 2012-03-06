郭树清称正研究新股发行改革--报载

路透上海3月6日电---中国证监会主席郭树清表示,新一阶段发行制度改革正在研究当中,在发行改革的实施时间上还没有特别规划,具体举措将分步实施;此外,争取在上半年推出高收益债,发行要施行投资者适当性管理制度.

上海证券报周二引述郭树清称,要使一二级市场一致地、协调地发展,近期发行改革将重点增强买方定价约束、加大承销商定价责任、提高股票流通性、加强对定价行为的监督等方面入手,完善定价机制,抑制恶炒新股等现象.

他指出,高收益债实际上叫做中小企业私募债,目前在发行办法、投资者条件等方面均需做出一系列安排,相关部门正在研究.等中小企业私募债有关办法发布後,今年上半年可能先进行试点,并在试点的基础上再逐步推开.

"相信资本市场会越来越好,"金融时报同日报导引述郭树清的话称.

鹏元资信评估有限公司副总裁周沅帆周六透露,证监会已正式同意发行高收益率债券,同时明确以注册备案制发行,具体由深圳及上海两家证券交易所操作.

郭树清并表示,目前清理整顿各类交易场所的工作正在稳步推进,开展得挺好,但也要一步一步来,根据此前部署,该项工作将於今年上半年全部完成.

去年11月,中国国务院一纸公告将整顿风暴指向了中国各地三百多家各类交易所.其刊登决定称,要加强清理整顿交易场所,并规定从事保险、信贷、黄金等交易的交易所需经国务院相关金融部门批准.

郭树清还称,主板退市制度可能在今年上半年出台.而对於地方养老金入市的进展,他称,这一问题不是由证监会主导推动,相关部门正在研究,证监会将积极做好服务.(完)

--发稿 边竞; 审校

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