郭树清被任命为山东省代省长

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透北京3月29日 - 中国政府网周五刊登消息称，原中国证监会主席郭树清被任命为山东省副省长、代理省长。
今年两会(全国人大和政协会议)期间，原山东省省长姜大明已被任命为国土资源部部长。
而此前原中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长肖钢已接替郭树清，担任中国证监会主席。
郭树清任职证监会主席18个月内锐意改革，在新股发行制度改革、打击内幕交易、规范上市公司信息披露及鼓励券商多元创新等多个领域，新政接连推出。目前大多新政尚处于落实中，政策效果和影响还未完全显现。这对于作为证券监管新军的肖钢而言，如何把舵正处于大变革期的国内资本市场，无疑将是一次重大挑战。(完)
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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