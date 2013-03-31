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时事要闻 | 2013年 4月 1日 星期一 07:22 BJT

郭树清被任命为山东省代省长

路透北京3月29日 - 中国政府网周五刊登消息称，原中国证监会主席郭树清被任命为山东省副省长、代理省长。

今年两会(全国人大和政协会议)期间，原山东省省长姜大明已被任命为国土资源部部长。

而此前原中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长肖钢已接替郭树清，担任中国证监会主席。

郭树清任职证监会主席18个月内锐意改革，在新股发行制度改革、打击内幕交易、规范上市公司信息披露及鼓励券商多元创新等多个领域，新政接连推出。目前大多新政尚处于落实中，政策效果和影响还未完全显现。这对于作为证券监管新军的肖钢而言，如何把舵正处于大变革期的国内资本市场，无疑将是一次重大挑战。(完)

更多细节，请点选中国政府网(here)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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