郭树清：提高中介机构治理水平 强化股东间相互制衡

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海12月20日电---中国证券监督管理委员会主席郭树清称,提高证券、基金和期货公司等中介机构的治理水平,需要完善证券公司和基金公司长期激励约束机制,强化股东之间的相互制衡,同时须改善其外部治理机制.
中国证券报周二援引郭树清指出,完善证券公司和基金公司长期激励约束机制,可以在符合社会公平原则的前提下,研究制定证券公司和基金管理公司员工持股计划,探索允许专业人士参与发起设立合伙制资产管理机构.
在股东的相互制衡方面,既要防止一股独大,又要防止内部人控制,平衡股东会、董事会、管理层在决策权方面的安排,探索类别股东表决机制,加强研究探索设立公司型基金,完善基金的治理机制.
此外,还应放松管制,增强市场和公司的活力,为证券公司和基金公司营造良好的金融生态环境,推动私募基金阳光化、规范化.同时加强监管,建立健全公司自律、政府监管、协会引导、公众监督的中介公司治理综合体系.
郭树清并指出,公司的质量决定中国经济的未来.中国的企业,包括最优秀的企业,在公司治理方面都明显存在着改进的余地.证监会将从六个方面促进完善公司治理.
这包括,加强对控股股东、董事、监事、高管的监管和问责,加大对不当行为的惩处力度;进一步提高上市公司的透明度;进一步加强对投资者合法权益的保护,对内幕交易、市场操纵等违法违规行为,要始终坚持零容忍的态度,坚决予以查处,并积极推动中小投资者利益的司法保护制度建设;
同时,大力推进上市公司并购重组,完善退市制度;充分发挥证券公司、基金公司、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介组织在提高上市公司治理水平中的作用;加强与国资委等相关部委的合作,充分发挥综合监管体系的作用.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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