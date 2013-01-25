新地郭氏兄弟及前高官许仕仁贪污案押后至3月8日审理

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透香港1月25日 - 香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联及前政务司司长许仕仁等周五到法院就涉嫌贪污案再度提堂,法官并批准控方申请将案件进一步押后至3月8日再审.
控方表示,届时将传召72名证人出庭,包括逾10名廉政公署人员及新地雇员.
郭炳江、郭炳联及许仕仁等下午到法院时均没有回应在场记者提问.
这宗贪污案轰动政商界,郭氏兄弟掌控的新地为本地大型蓝筹,在福布斯香港富豪榜排行第二的郭氏家族,于商界举足轻重;而涉嫌受贿的许仕仁,则是历来被廉署检控的最高级政府官员.
其余被告涉案人士还包括新地执行董事陈钜源、港交所(0388.HK)前高层关雄生等共五人.而此前被廉署拘捕的郭家长子兼新地非执行董事郭炳湘,则暂时仍未被正式起诉.香港星岛日报此前报导,郭炳湘将于下月22日到廉署报到,届时廉署可能决定是否提出正式起诉,还是将他列作"控方证人".
香港廉政公署去年3月底展开行动,先后拘捕了九名人士,并于7月中正式起诉许仕仁、郭炳江、郭炳联、陈钜源和关雄生共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名.其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人约3,500万港元利益.但有关贪污的指控并不涉及新地本身.
新地股价去年5月中曾跌至85.3港元的低点.其后新地积极强化管理层,更新设两名副董事总经理职位,由负责售楼和工程两大主要业务范畴的老臣子雷霆和黄植荣出任.此外,新地亦积极购地,去年先后中标政府出售的北角临海土地、将军澳、马鞍山的住宅土地,以行动证明公司运作如常.
现时市场亦已逐渐消化了新地管理层被捕的消息,新地股价周五微幅收低0.46%,报129.9港元,过去一个月累计升12.4%.(完)
(记者 萧萍/梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。