新地郭氏兄弟及前高官许仕仁贪污案押后至3月8日审理

路透香港1月25日 - 香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联及前政务司司长许仕仁等周五到法院就涉嫌贪污案再度提堂,法官并批准控方申请将案件进一步押后至3月8日再审.

控方表示,届时将传召72名证人出庭,包括逾10名廉政公署人员及新地雇员.

郭炳江、郭炳联及许仕仁等下午到法院时均没有回应在场记者提问.

这宗贪污案轰动政商界,郭氏兄弟掌控的新地为本地大型蓝筹,在福布斯香港富豪榜排行第二的郭氏家族,于商界举足轻重;而涉嫌受贿的许仕仁,则是历来被廉署检控的最高级政府官员.

其余被告涉案人士还包括新地执行董事陈钜源、港交所(0388.HK)前高层关雄生等共五人.而此前被廉署拘捕的郭家长子兼新地非执行董事郭炳湘,则暂时仍未被正式起诉.香港星岛日报此前报导,郭炳湘将于下月22日到廉署报到,届时廉署可能决定是否提出正式起诉,还是将他列作"控方证人".

香港廉政公署去年3月底展开行动,先后拘捕了九名人士,并于7月中正式起诉许仕仁、郭炳江、郭炳联、陈钜源和关雄生共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名.其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人约3,500万港元利益.但有关贪污的指控并不涉及新地本身.

新地股价去年5月中曾跌至85.3港元的低点.其后新地积极强化管理层,更新设两名副董事总经理职位,由负责售楼和工程两大主要业务范畴的老臣子雷霆和黄植荣出任.此外,新地亦积极购地,去年先后中标政府出售的北角临海土地、将军澳、马鞍山的住宅土地,以行动证明公司运作如常.

现时市场亦已逐渐消化了新地管理层被捕的消息,新地股价周五微幅收低0.46%,报129.9港元,过去一个月累计升12.4%.(完)

(记者 萧萍/梁慧仪; 审校 曾祥进)

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