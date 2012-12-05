国电英力特拟与中石化合资开发宁夏宁东项目--RLPC

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透香港12月4日电---中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周二公告称,控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司拟与中国石化合资开发宁夏宁东九个能源、化学和煤矿项目.
如前报导,国电英力特能源化工集团股份有限公司自今年2月以来曾为上述项目寻求150亿元人民币(24亿美元)融资,国家开发银行宁夏分行为该融资案的委托主办行.
根据公告内容,中国石化9月刚成立的中石化长城能源化工有限公司将通过增资扩股的形式与英力特集团组建合资公司,英力特集团与长城能化在合资公司中股权各半.宁东煤化公司名称拟变更为国电中国石化宁夏能源化工有限公司.
国电电力发展股份称,宁东煤化负责九个项目中的四个项目,包括一家热电厂项目以及三个化学厂项目.
英力特集团旗下两家分公司--国电宁夏英力特积家井煤业有限公司和国电英力特集团环保建材分公司负责余下项目.
中国石化的全资子公司中石化长城能源化工有限公司将向合资公司增资金额为24.42亿元人民币.
如前报导,9月国电英力特能源化工集团股份有限公司曾为三个化学项目贷款44.5亿元人民币10年期贷款,为150亿元人民币融资的一部分.国开行承贷44.5亿元人民币中的32.3亿元人民币,北京银行、交通银行宁夏分行、石嘴山银行为一般参贷行,分别承贷9亿、2.9亿和0.3亿元人民币.
一位本地银行消息人士表示,一旦合资公司正式处理,银行将为余下项目开始内部信用评估进程.
该公司称,该项议案需提交国电电力股东大会审议.
国电电力是中国国电集团的控股公司.(完)
--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉
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