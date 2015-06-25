国金证券拟定增募资至多150亿元 发展互联网证券及资管

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月25日 - 国金证券(600109.SS)周四公告，拟以非公开发行股票的方式募集不超过150亿元以补充资本，具体用途包括加大对互联网证券经纪业务的投入、拓展证券资产管理业务等。
公告显示，此次发行的底价为26.85元/股，发行数量不超过5.59亿股。
根据中国证券业协会公布的2014年度证券公司经营业绩排名，国金证券净资本排名第22。公司称，其业务的扩大以及创新业务的拓展受净资本制约较为明显，此次非公开发行将增加公司资本金，补充营运资金。
在互联网证券经纪业务方面，国金证券表示，下一步将立足与腾讯(0700.HK)合作推出的“佣金宝”产品为中心，围绕“交易、咨询、理财、融资”四条产品线开展增值服务，打造在线网络金融平台。
公司并称，拟以募集资金进一步拓展证券资产管理业务规模，并积极研究将大数据分析和人工智能技术应用于资产管理业务；适时扩大包括固定收益证券、权益类证券及证券衍生品的自营业务规模；适时扩大新三板业务的做市规模。
在证监会启动以净资本为核心的风控体系后，券商近年来对于提升净资本有着普遍需求。据路透此前统计，国内现有24家上市券商中，有22家券商在最近一年里完成或正推进融资计划，融资总量超过3,000亿元人民币，其中已完成募集资金量约1,484亿元。
因筹划非公开发行，国金证券股票自6月15日起停牌，停牌前收报31.51元。公司股票将于今日开市起复牌。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。