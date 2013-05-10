国金证券筹划收购香港一家证券机构

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海5月10日 - 中国中型券商--国金证券(600109.SS)周五公告称，正在筹划在香港收购一家证券经营机构，基于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票自周五起停牌。
国金证券承诺，公司将尽快确定是否进行上述事项，将在股票停牌之日起五个工作日内公告并复牌。
国内不少券商已将香港作为其拓展海外业务的基地，例如申银万国、国泰君安、中金公司、中信证券(600030.SS)(6030.HK)等已先后通过设立或借助收购，成立香港子公司。
国金证券周四收报16.04元，过去一个月累计上涨近6%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。