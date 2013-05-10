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中国财经 | 2013年 5月 10日 星期五 10:18 BJT

国金证券筹划收购香港一家证券机构

路透上海5月10日 - 中国中型券商--国金证券(600109.SS)周五公告称，正在筹划在香港收购一家证券经营机构，基于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票自周五起停牌。

国金证券承诺，公司将尽快确定是否进行上述事项，将在股票停牌之日起五个工作日内公告并复牌。

国内不少券商已将香港作为其拓展海外业务的基地，例如申银万国、国泰君安、中金公司、中信证券(600030.SS)(6030.HK)等已先后通过设立或借助收购，成立香港子公司。

国金证券周四收报16.04元，过去一个月累计上涨近6%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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