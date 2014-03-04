国金证券称佣金宝产品未被叫停

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月24日
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透上海3月4日 -在外界猜测国金证券(600109.SS)佣金宝产品惹众怒后是否会被叫停，国金证券周二郑重回应，目前尚未收到证券监管部门要求对佣金宝产品的佣金费率进行调整或暂停的通知。
国金证券公告称，佣金宝产品测试版推出后，受到了广大投资者的高度关注和积极参与，目前该项业务推进正常。国金证券将根据佣金宝产品在测试期间收集到的反馈意见，持续完善软件系统及相关服务流程，为用户提供更佳的体验。
国金证券和腾讯(0700.HK)近日新推的“佣金宝”产品可享受万分之二的超低佣金费率，已遭到诸多券商对此项业务合规性的质疑。按万二佣金费率，线上券商或许还有微薄盈利，但券商营业部铁定是亏损的。
国金证券的总部位于四川成都市。据证券时报周一报导，四川省证券期货业协会旗下自律监察委员会近日召开会议专门讨论佣金宝业务。会议认为，国金证券未遵守协会的相关自律规定，未在开展该业务前报备方案，在呼吁中国证券业协会对相关佣金管理规定做进一步解释的前提下，敦促国金证券按照其成本核算方式重新测算成本佣金，修改佣金宝产品定价。
国金证券周一因媒体报道需澄清，而临时停牌一天，上周五收报20.51元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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