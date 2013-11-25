国金证券联手腾讯开展在线金融服务

路透北京11月25日 -中国中型券商国金证券(600109.SS)上周六公告称，其与中国市值最大的互联网公司--腾讯(0700.HK)签署战略合作协议，双方将在在线金融服务领域展开全面和深度合作。此项合作将使互联网企业更加深入到证券业的核心业务领域。

公告称，其将与腾讯网（WWW.QQ.COM）在网络券商、在线理财、线下高端投资活动等方面展开全面合作。腾讯将向国金证券开放核心广告资源，协助国金证券进行用户流量导入，并进行证券在线开户和交易，在线金融产品销售等服务。

本次合作期为两年，国金证券将向腾讯支付每年度1,800万元人民币的广告宣传费用。双方将根据金融行业与互联网监管政策变化、市场发展形式和技术创新，共同深化以上合作领域。

近期，互联网企业正在积极探索与不同金融机构间的合作方式，以期推动网络金融服务领域的创新。腾讯控股曾表示该公司将参股联合投资申请设立民营银行，中国电商巨头阿里巴巴也与天弘基金就增资扩股和全面合作达成框架协议。

国金证券A股上周五收报15.68元，近一个月累计上涨24.7%。（完）

欲了解公告详情，请参见上证所公告： here

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