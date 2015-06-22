国联证券IPO拟筹高至36.5亿港元 锁定12名投资者--销售文件

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月22日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国中小型券商--国联证券拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至36.5亿港元，并已锁定12名基石投资者。
文件显示，国联证券设定招股价区间每股7.1-8.25港元，发售4.4264亿股H股，集资31.4-36.5亿港元，主要用于发展融资融券、其他中介业务等等。
该公司已锁定12名基石投资者合共认购其约1.7亿美元股份，相当于本次发售比重约36-42%。这些投资者包括中国人寿富兰克林、中再资产管理、CSR HK、安信证券、CITIC Capital GL等等。
国联证券今天开始路演，预计于6月26日定价，7月6日在联交所挂牌上市，新股编号为“1456.HK”。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。