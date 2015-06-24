国美电器以38.3亿元人民币收购大中全部股权

路透香港6月24日 - 中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)公布以38.3亿元人民币收购北京同业大中全部股权，周三早盘盘中股价小幅上涨。

国美电器周二晚间的公告称，与持有大中的北京战圣订立协议，收购大中100%股权，代价约38.3亿元人民币（可予调整）。

国美电器表示，“本公司自2007年以来一直透过贷款及委托经营协议管理大中之业务，并能够取得大中之全部经济利益。就此而言，收购事项将有助落实本公司于大中之拥有权。”

交易须待中国商务部已批准涉及任何反垄断安排之收购事项或就批准收购事项授出豁免后，方可作实。

大中于北京经营电器及消费电子产品连锁零售门店，截至2014年底止年度除税后净利润为1.56亿元，上年度则为2.03亿元；于今年3月末的资产净值为41.3亿元。

国美电器周三早盘盘中曾涨2.6%，香港时间10:40，升1.06%，报1.91港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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