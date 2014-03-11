黄光裕与香港证监会达成调解 同意赔偿国美4.2亿港元

路透香港3月11日 -中国主要连锁家电零售商--国美电器(0493.HK)前主席黄光裕及其妻子与香港证监会达成调解协议，二人同意向国美赔偿4.2亿港元，以就他们于进行股份购回时违反董事责任一事作出补救。

证监会于2009年成功申请法院颁令冻结黄光裕名下约16.6亿港元资产，当中包括国美股份，因而触发黄光裕从国美“裸退”。随着事件得到解决，相信可以为黄光裕的资产松绑，并避免面临进一步法律控诉。

证监会于2009年8月对黄光裕、杜鹃以及两间公司展开法律程序，指黄及杜策划于2008年1月22日至2008年2月5日进行股份购回，目的是以国美的公司资金购买本来由黄持有的国美股份，使黄得以将售股所得款项向一家财务机构偿还一笔24亿元的私人贷款。

当时黄光裕指示国美购回约1.37亿股原本由他持有股份当中的大部分，该等股份相当于国美在股份购回中所购回的股份总数的约70%。

事件扰攘至今，黄光裕与杜鹃同意他们违反了对国美所负有的董事责任，即是未能确保股份购回已适当地获得国美董事会授权，而黄光裕没有在股份购回中就他可拥有的该等个人权益作出完整披露，以及不应参与授权股份购回的执行董事会议及参与执行该股份购回。

二人亦同意采取多项补救措施，以全面及最终解决证监会所展开的法律程序。

这些措施包括黄及杜同意向国美支付总金额4.2亿港元，相当于黄在股份购回中向国美出售国美股份所获得的收益连同累计利息，以及国美所蒙受的损失。二人并同意请求召开国美股东特别大会以追认股份购回及他们违反对该公司所负有的董事责任。

黄光裕于2009年辞去国美主席及董事职务，现时仍为公司主要股东。据国美的年报显示，2012年末黄光裕与杜鹃持有国美约54.2亿股或32.1%的股份，美国私募股权公司贝恩资本的持股约16.7亿股或9.87%的股份。

国美周二收升2.52%，报1.22港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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