国美移动通信转售业务实行双网开放 6月正式投入商用

路透香港5月15日 -中国电器及消费电子产品零售企业--国美集团称，旗下移动通信转售业务率先进行与中国联通(0762.HK)及中国电信(0728.HK)双网同时开放业务，预计于6月正式投入商用，届时将在全国40多个城市逾200家营业厅全面放号。

移动通信转售（虚拟营运商）业务是鼓励、支持和引导民间资本进一步进入电信业的举措。今年初国美集团获得中国工信部批出相关牌照，是19家获准试点该项业务的民企之一。

国美电器(0493.HK)的新闻稿称，母公司国美集团旗下移动通信转售业务的品牌“G++极信通信”已进入试商用阶段，今天率先在移动通信转售业务领域进行与中国联通及中国电信双网同时开放业务。

国美电器总裁王俊洲称，移动通信的服务能力是O2M（线下实体店+线上电商+移动终端）战略重要组成及延伸，通过国美极信拓展移动销售和服务渠道，打通“物流”与“信息流”；通过移动转售业务，提升用户感知，增强客户粘性，带动家电品类的销售。

“集团相信，随着用户规模的不断发展，转售业务未来将成长爲国美的重要收入板块之一。”他说。

国美电器还将依托多元化的家电终端厂商合作伙伴、互联网合作伙伴，整合价值链上下游资源，爲消费者提供多种智能影音産品一站式解决方案。

香港时间15:27，该股升0.72%，报1.4港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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