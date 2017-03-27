国美电器受门店改造拖累去年净利大跌73% 电商销售增长凌厉

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月27日 - 中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周一宣布，去年净利同比大跌约73%，因受上半年实体门店改造而暂停营业的影响，但下半年的业绩已有显着提升。
国美电器上月已发出盈利预警，料去年度净利同比下降65-75%。
截至去年末，国美电器的净利为3.25亿元人民币，2015年为12.08亿元。董事会建议派末期息每股0.007港元，2015年度派0.015港元。
公司的业绩声明称，期内线上线下交易总额（GMV）与去年同期相比增长31.05%，其中线上电子商务的GMV增长110.09%。销售收入约767亿元同比升18.73%，其中线上电子商务自营部份的销售收入约为107亿，增长58.75%，线下的可比门店的销售收入减少约9.42%。
由于一级市场的门店转型以及电子商务持续高速增长，对国美的综合毛利率有所拉低，综合毛利率由上年同期的17.81%减少1.72个百分点至约16.09%。经营费用率由上年同期的15.70%略增加0.18个百分点至约15.88%。
于去年末，国美电器的负债与权益总额比率，由2015年末的5.82%大幅上升至去年末的51.68%。
国美管理层表示，相信经过2016年的投入和建设，未来能够产生更高的流量增速，并随着流量的转化，实现更优异的业绩增长。
国美电器今日收低1.92%，报1.02港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。