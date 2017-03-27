国美电器受门店改造拖累去年净利大跌73% 电商销售增长凌厉

路透香港3月27日 - 中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周一宣布，去年净利同比大跌约73%，因受上半年实体门店改造而暂停营业的影响，但下半年的业绩已有显着提升。

国美电器上月已发出盈利预警，料去年度净利同比下降65-75%。

截至去年末，国美电器的净利为3.25亿元人民币，2015年为12.08亿元。董事会建议派末期息每股0.007港元，2015年度派0.015港元。

公司的业绩声明称，期内线上线下交易总额（GMV）与去年同期相比增长31.05%，其中线上电子商务的GMV增长110.09%。销售收入约767亿元同比升18.73%，其中线上电子商务自营部份的销售收入约为107亿，增长58.75%，线下的可比门店的销售收入减少约9.42%。

由于一级市场的门店转型以及电子商务持续高速增长，对国美的综合毛利率有所拉低，综合毛利率由上年同期的17.81%减少1.72个百分点至约16.09%。经营费用率由上年同期的15.70%略增加0.18个百分点至约15.88%。

于去年末，国美电器的负债与权益总额比率，由2015年末的5.82%大幅上升至去年末的51.68%。

国美管理层表示，相信经过2016年的投入和建设，未来能够产生更高的流量增速，并随着流量的转化，实现更优异的业绩增长。

国美电器今日收低1.92%，报1.02港元。（完）

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