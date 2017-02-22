国美电器预计去年度净利同比下降65-75% 惟下半年明显改善

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
据公告，国美电器战略规划于2016年开始进入到转型阶段的实施期，根据对最近期的本集团管理账目之初步审阅，预期线上线下交易总额（GMV）按年增长超过30%，销售收入增幅超过18%，第四季的可比门店销售收入跌幅按季收窄。
不过，因电子商务持续高速增长以及一级市场的门店转型，对综合毛利率有所拉低，公司预计，综合毛利率将在约16%的水平，加上费用亦有所增加，因此去年度净利跌幅在65-75%之间，惟下半年的利润明显高于上半年。
国美电器于截至9月底止首三季股东应占利润大幅倒退70%，至2.47亿元人民币；同期销售收入553.9亿元，按年增加15%。
该股今天收升3.88%，报1.07港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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