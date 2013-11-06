国信宏观高频扩散指数显示目前中国经济相对平稳

路透北京11月6日 -如何快速准备把握中国经济的脉搏变化？中国国内券商--国信证券研究所宣布推出宏观高频扩散指数，希望从短期跟踪角度入手，进而预测经济的趋势性拐点。

而从扩散指数的最新状况看，国信认为目前中国经济正处于一个相对平稳状态中。

国信高频扩散指数由废钢价格、无氧铜丝利润、南华工业品指数、环渤海动力煤价格、六大发电集团日均煤耗量和水泥价格六个指标构成，这六个指标均遵循了高频（日或周）、公开透明的原则。

“该指标（高频扩散指数）可以高频跟踪中国宏观经济运行状况的指标，进而预测经济的趋势性拐点，”国信证券分析师董德志、赵婧和钟正生在研究报告中称。

该指数将每周一定时发布。具体而言，又分为高频扩散指数1和高频扩散指数2两部分，前者反应经济增长的环比情况，后者反应经济增长的环比变化率。

国信称，高频扩散指数2自9月6日当周开始，连续五周（截止到10月4日当周）保持在(0,-6)变化区域中，显示宏观经济自7月26日当周的回升态势终结，再度出现下行风险；相应的扩散指数1也从8月30日当周的959点回落到10月4日当周的947点。

但是，从10月11日当周开始，扩散指数2开始平稳运行于(0,2)区域中，扩散指数1也从947点回升至11月1日当周的951点，显示相比于前期的加速下行，10月份四周出现了企稳迹象。

“10月份经济的稳定状况强于9月份的连续下行，显示目前经济处于一个相对平稳状态中，”报告称。

**从生产供应端出发构建指数**

国信报告指出，高频指标的的意义在于实时反应宏观景气度，并进而预判经济短周期内的变化，分析或确认拐点的来临。

而其构成指标的遴选也遵从如下的原则：主要从生产供应端层面出发构建指数；指标高频（日或周）、公开且金融属性较小；指标对于宏观经济增长的描述与跟踪可以达到周频率。

废钢价格、无氧铜丝利润、南华工业品指数和玻璃价格为每日公布，环渤海动力煤为每周三公布，耗煤量和水泥价格为每周五公布。因此，每周一即可计算最新一周的扩散指数。

以下为构成国信宏观高频扩散指数的六个指标详情：

废钢价格：由“西本新干线”定期公布。废钢一般作为炼钢原料使用，用于长流程转炉中的炼钢添加料或短流程电炉的炼钢主料，也可用于制造钢铁制品。废钢价格的变化对钢铁行业景气程度的敏感性较高。

无氧铜丝利润：是长江有色市场发布的无氧铜丝价格与原材料铜的价格之差，体现将铜转化为铜丝时企业所获得的最大利润。由于铜丝的下游涵盖电力电缆、电线、电动机等多个工业品领域，因此同时体现了建筑活动和民用耐久品制造活动的景气程度。

南华工业品指数：是南华期货以国内期货市场工业品主要合约价格为基础，以工业品消费金额为权重编制的期货价格指数，涵盖有色金属、黑色金属、能源与化工品一系列大宗商品，体现商品期货市场的景气程度。

环渤海动力煤价格：是海运煤炭网发布的动力煤价格指数，反映环渤海港口动力煤的离岸平仓价格水平以及波动情况的指数体系的总称。动力煤的用途以发电、机车推进、锅炉燃烧等为主，主要体现电力行业的景气程度。

六大发电集团日均煤耗量：体现主要发电集团运行的景气程度。

水泥价格：是各地区水泥价格的平均，综合体现房地产与基建等建筑活动的景气程度。由于水泥库存量不大而且产能过剩，价格变动主要由需求推动。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。