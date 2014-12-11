国信证券和春秋航空启动A股IPO程序 拟发行12亿股和1亿股

路透上海12月11日 - 中国新一批启动A股首次公开发行（IPO）程序的公司中，国内大型券商国信证券和首家民营航空公司春秋航空等知名企业赫然在内。国信证券和春秋航空拟分别发行至多12亿A股和至多1亿A股，春秋航空计划募集资金规模为17.55亿元人民币。

拟登陆深圳中小板的国信证券，并未在招股意向书中透露拟融资规模，只是表示募集资金将全部用于补充公司营运资金。不过无论从公司估值或从中介机构佣金推算，国信证券的募资规模将达数十亿元，甚至有媒体预测，其募资规模可能超过100亿元，成为今年来最大规模的新股。

招股书显示，国信证券的承销及保荐费用预计为1.44亿元，若按业内3-4%费率估算，其筹资规模在30-50亿元。而按目前一线券商市净率逾3倍来估算，国信证券发行价在10元左右，当然近阶段新股发行价一般会低于市场平均水平。

国信证券去年实现净利21.08亿元，今年上半年为14.96亿元。目前公司总股本为70亿元，无论按总资产净资产净资本等规模指标，还是按营收和净利等业绩指标，国信证券去年都跻身国内券商业前十名。

拟登陆上证所的春秋航空去年实现净利7.32亿元，每股收益2.44元。春秋航空募集资金将分别用于购置不超过九架A320飞机、购置三台A320飞行模拟机及补充流动资金等。

国信证券和春秋航空网上申购日分别为12月19日和23日。这两家公司的主承销商分别为广发证券和瑞银证券。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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