中国明年经济增速将持续下降 三季度趋稳--国盛

* 经济增速放缓进入8%左右的平缓期

* 料A股明年上半年整理态势,下半年有望走强

* 看好民生消费和节能环保等行业

路透北京12月12日电---中国国盛证券发布策略报告称,中国明年经济增速将持续下降,至三季度趋稳,进入8%左右的平缓期;通胀暂缓但将长期化;A股市场上半年受国内外因素影响呈整理态势,下半年有望走强,波动区间在2,200-3,200点.

国盛证券研究所副所长周明剑周日在策略会上称,受房地产调控和外部冲击,中国经济增速会放缓,今年国内生产总值(GDP)增速将保持在9.2%左右,而明年可能滑落至8.5%到8.8%之间.

"未来经济增长进入一个平缓期,A股市场明年上半年是一个整理态势,下半年在外部因素明朗化和经济企稳的情况下可望走强.明年的投资机会是一个经济企稳和转型带来的机会."周明剑表示.

报告预计,中国明年投资增速会在22%-23%之间,消费增速继续放缓,贸易顺差料在今年基础上继续缩减500亿美元,工业增加值增速放缓至12.5%-13%区间.

周明剑表示,明年整个宏观政策的基调是结构性调整,目标从抑制通胀转换为了保增长.

他认为,财政政策中,投资方向上会维持原有项目基础上向投资不足地区和领域倾斜,同时进行结构性减税;货币政策上会继续降低存款准备金、对称性减息,及人民币有效汇率加大弹性,适度贬值,人民币兑美元汇率控制在6.45左右.

"我看到东南亚、印度这些作为我们竞争对手的国家的汇率都在大幅贬值,我们没有理由还保持人民币的汇率升值,应该做适度的贬值."周明剑称.

中共中央政治局上周五召开会议已明确,2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性.

国盛表示,看好明年经济企稳带来的转型机会,看好生物医药、现代服务、新材料、新能源、节能环保等板块.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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