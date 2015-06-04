国盛证券将创业板股票全部调出融资融券业务标的

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透上海6月4日 - 中国中型券商--国盛证券周四宣布新的融资融券标的券名单，将近阶段大涨的创业板股票全部调出两融标的券，并且调低创业板股票作为充抵保证金的比例。
该公司官网显示的最新标的券名单共包括856只股票及可上市交易基金（ETF），其中深市有342只股票和六只ETF。创业板股票作为充抵保证金的比例基本在0.1-0.15，而沪市主板股票的充抵比例基本在0.4-0.6，深市主板和中小板的充抵比例主要在0.3-0.6。
据深圳证交所披露的融资融券标的证券共有405只，其中包括57只创业板股票；而创业板股票的可充抵保证金最高折扣率为65%。
随着沪深两市融资规模突破2万亿元人民币之后，国内各大券商近日均加强了融资融券的风险防范，此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险，例如兴业证券(601377.SS)暂停中信证券(600030.SS)和中国平安(601318.SS)A股股票的融资买入。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。