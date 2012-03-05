郭树清称上半年或推出高收益债券

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月5日电---中国高收益债券破冰在即.证监会主席郭树清周一称,今年上半年可能推出高收益债券.
他是在"两会"间隙作出上述表示的.当被记者问及今年上半年是否有可能推出高收益债券时,郭树清回答,"这是有可能的."
上海证券报今日报导援引全国政协委员、上海证券交易所理事长耿亮表示,上交所拟在今年上半年推出高收益债券,为创新型高科技小微企业提供新的融资平台.
中国正加快债券市场创新步伐,继国债期货仿真交易启动,在暂停17年後迎来涅磐重生,俗称为"垃圾债券"的高收益债市场在中国亦呼之欲出.
不过,虽然高收益债初衷或为破解中小企业融资难题,但高悬于顶的违约风险,有可能促使监管层谨慎前行,对发行主体严挑细选,高收益债试水初期最大的容忍度料仅至BBB级企业.(完)
--发稿 周昕/药朝清;撰写 宿泱韫/谢衡;审校 乔艳红
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。