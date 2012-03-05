郭树清称上半年或推出高收益债券

路透北京3月5日电---中国高收益债券破冰在即.证监会主席郭树清周一称,今年上半年可能推出高收益债券.

他是在"两会"间隙作出上述表示的.当被记者问及今年上半年是否有可能推出高收益债券时,郭树清回答,"这是有可能的."

上海证券报今日报导援引全国政协委员、上海证券交易所理事长耿亮表示,上交所拟在今年上半年推出高收益债券,为创新型高科技小微企业提供新的融资平台.

中国正加快债券市场创新步伐,继国债期货仿真交易启动,在暂停17年後迎来涅磐重生,俗称为"垃圾债券"的高收益债市场在中国亦呼之欲出.

不过,虽然高收益债初衷或为破解中小企业融资难题,但高悬于顶的违约风险,有可能促使监管层谨慎前行,对发行主体严挑细选,高收益债试水初期最大的容忍度料仅至BBB级企业.(完)

--发稿 周昕/药朝清;撰写 宿泱韫/谢衡;审校 乔艳红

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