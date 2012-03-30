郭树清：将抓紧建设原油期货市场

路透上海3月28日电---中国证券报周五援引证监会主席郭树清表示,未来将抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种.

"证监会将把握好政府监管和市场自由创新之间的'度',加快推进期货市场的改革和发展,"他表示.

郭树清称,证监会将从国家经济战略的高度,抓紧建设原油期货市场,逐步增强中国在国际市场上的定价能力.

此外,还将稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种,加强相关农产品期货品种的研究开发力度,以及对铁矿石等战略性品种及期权等新交易工具的研究,更好地满足产业企业的发展需要.

而在推出焦炭期货上市後,中国大连商品交易所总经理刘兴强3月初在"两会"间隙接受记者采访时已经表示,今年准备推出焦煤期货,使焦炭和焦煤两个品种形成配套;此外,该交易所正在研究鸡蛋期货,将抓紧制定相关规则积极推进.

郭树清还表示,未来将进一步强化期货公司中介服务能力,为中小企业提供更好的风险管理和套期保值专业服务.积极发展专业的机构投资者,优化期货市场投资者结构.

中国证券报此前援引期货业多位人士透露,由相关部门拟定的两套原油期货方案日前已上报监管部门,等待审批.该两套方案沿用大合约思路,最大不同之处在於合约标的和计价币种的选择.

据国内媒体此前报导,上海市政府原计划去年推出原油期货,但终未成行.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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