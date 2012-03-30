郭树清：将抓紧建设原油期货市场

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透上海3月28日电---中国证券报周五援引证监会主席郭树清表示,未来将抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种.
"证监会将把握好政府监管和市场自由创新之间的'度',加快推进期货市场的改革和发展,"他表示.
郭树清称,证监会将从国家经济战略的高度,抓紧建设原油期货市场,逐步增强中国在国际市场上的定价能力.
此外,还将稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种,加强相关农产品期货品种的研究开发力度,以及对铁矿石等战略性品种及期权等新交易工具的研究,更好地满足产业企业的发展需要.
而在推出焦炭期货上市後,中国大连商品交易所总经理刘兴强3月初在"两会"间隙接受记者采访时已经表示,今年准备推出焦煤期货,使焦炭和焦煤两个品种形成配套;此外,该交易所正在研究鸡蛋期货,将抓紧制定相关规则积极推进.
郭树清还表示,未来将进一步强化期货公司中介服务能力,为中小企业提供更好的风险管理和套期保值专业服务.积极发展专业的机构投资者,优化期货市场投资者结构.
中国证券报此前援引期货业多位人士透露,由相关部门拟定的两套原油期货方案日前已上报监管部门,等待审批.该两套方案沿用大合约思路,最大不同之处在於合约标的和计价币种的选择.
据国内媒体此前报导,上海市政府原计划去年推出原油期货,但终未成行.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
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