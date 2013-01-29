郭树清称将讨论把台湾纳入QFII2适用范围--报载

路透台北1月29日 - 两岸证券监理合作平台周二召开,本地媒体经济日报指出,中国证监会主席郭树清表示会讨论把台湾纳入QFII2(合格境外个人投资者)适用范围,此外台湾的散户投资人将可透过复委托投资大陆A股.

两岸证券期货监理主管机关--金管会和证监会将于周二本地时间下午4时召开记者会宣布会议结果.

经济日报引述郭树清的说法表示,将增加大陆QDII(合格境内机构投资者)来台投资额度,扩大两岸相互投资、企业上市等,他有信心双方都会有更多机会.此外,郭树清此行会否承诺对台提供类似香港RQFII(人民币合格境外机构投资者)机制,也受关注.

此外,本地另一媒体工商时报也指出,郭树清对于多项两岸证券业相关的开放议题,态度相当开放,包括业者期待的放宽证券业投资上限与经营业务、将台湾纳入香港RQFII2(人民币大陆合格境外个人投资者)开放对象,甚至是到大陆企业来台上市发行"T股"等议题,大陆证监会主席郭树清均表示"没问题,都可以谈".(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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