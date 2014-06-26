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中国财经 | 2014年 6月 26日 星期四 18:19 BJT

国泰航空与国航等向中国国际货运航空增资共20亿元

路透香港6月26日 - 香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周四宣布，与中国国航(0753.HK)(601111.SS)等向中国国际货运航空有限公司（简称＂国货航＂），合共增资20亿元人民币。

公司的声明称，其中国航以现金出资及实物出资，以认购（国货航）的10.2亿元额外注册资本；国泰旗下国泰航空中国货运控股及朗星同意以现金方式分别认购国货航的5亿和4.8亿元额外注册资本。此外，各股东并按股权比例向国货航提供20亿元的股东贷款。

完成增资后，国航、国泰及朗星于国货航的股权仍分别为51%、25%及24%。

国泰航空表示，这次注资意在支持国货航实现机型调整，降低运营成本，做好做精货运主业，同时满足国货航与中国邮政航空货运包机项目的开展。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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