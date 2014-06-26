国泰航空与国航等向中国国际货运航空增资共20亿元

公司的声明称，其中国航以现金出资及实物出资，以认购（国货航）的10.2亿元额外注册资本；国泰旗下国泰航空中国货运控股及朗星同意以现金方式分别认购国货航的5亿和4.8亿元额外注册资本。此外，各股东并按股权比例向国货航提供20亿元的股东贷款。