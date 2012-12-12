国泰基金上报纳斯达克100基金 为国内首个跨国ETF产品

路透上海12月12日电---中国证监会网站刊登基金募集申请核准进度公示表显示,国泰基金管理公司上周已上报纳斯达克100交易型开放式基金.若能获批,这将是国内首个跨国交易所上市基金(ETF).

这是中国推出两只港股ETF以后,基金业在跨境产品上的又一次创新.中国证券报周三报导称,这一产品不仅实现跨市场,而且跨国和跨时区,未来可能会在上海证交所上市.

此前,国泰基金已推出纳斯达克100指数QDII(合格境内机构投资者)基金.纳斯达克100指数ETF未来推出后,其流动性更高,交易费率更低.

今年来中国基金业创新不断,近期国泰基金和博时基金分别上报了国内首批债券ETF产品的申请,上周获得证监会受理.而中国证券报周二报导称,相关机构正在设计分级基金ETF,以帮助投资者进行T+0套利.上证所明年中有望出台相关规定,之后基金公司可能会推出相关产品.

分级基金ETF允许投资者用一揽子股票在场内换成母基金份额,当日自动分拆成子份额卖出套利,从而省去场外申购转入场内时间.目前情况下,由场外申购母基金,转至场内分拆成子基金并卖出,这一过程需要三个交易日.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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