国泰基金和博时基金上报的国内首批债券ETF募集申请获批

路透上海1月9日 - 中国证监会网站相关公示表显示,国泰上证5年期国债ETF及其联接基金、博时上证企债30ETF及其联接基金近日已获批,这将是国内首批债券交易所上市基金(ETF)产品.

嘉实和易方达上月亦上报了其债券ETF产品的募集申请,并获得证监会受理.嘉实上报的产品是中证金边中期国债ETF及其联接基金、易方达上报了中债新中期票据ETF及其联接基金的募集申请.

证监会公示情况还显示,去年12月底,博时和易方达分别提交黄金交易型开放式基金及联接基金的募集申请,加上此前首批提交申请的国泰基金和华安基金的产品,目前共有四家基金公司提交了黄金ETF产品募集申请.若获批,这将是国内首批黄金ETF产品.

目前,银行间和交易所两个债券市场现券买卖、结算交收等模式完全不同,国债ETF推出将促进两个市场互连互通.而企业债ETF出现有助于解决交易所债市流动性不足问题,不仅为债券交易提供对手,更是通过转托管形式将银行间债券存量及流动性引入交易所市场.

据中国证券报周三报导,这次获批的两只债券ETF--国泰上证5年期国债ETF和博时上证企债30ETF最快有望本月面市销售.

近年来,基金业在固定收益类产品方面实现跨越式发展,但债券型基金大多属于主动管理类型,采用被动指数化投资模式债券基金资产规模占比仅为2.2%.相比之下,债券ETF在费用支出、收益确定性、交易效率和交易成本等方面均具有较大优势,其问世将填补行业空白.(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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