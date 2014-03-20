国泰君安有望控股华安基金--报载

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月20日 -近期上海金融国资整合动作频频。东方早报周四报导，大型券商国泰君安拟接手上海电气(集团)总公司所持有的华安基金20%股权，从而有望以40%的总比例成为该基金的控股股东。
东方早报引述接近交易方人士称，此前上海电气挂牌出让20%华安基金股权，受让方基敲定为国泰君安证券，其他老股东并已放弃优先受让权。若国泰君安如愿接手，加上全资子公司国泰君安投资持有的20%股权，总持股比例将达到40%。
公开资料显示，目前华安基金由五家股东平均持股，持股比例均为20%。具体分别是国泰君安投资管理股份有限公司、上海电气、上海工业投资(集团)有限公司、上海国际信托有限公司和上海锦江国际投资管理有限公司。
报导并称，华安基金上述股权转让事宜基本落定，下周或有正式消息发布。
本月稍早，两位消息人士透露，国泰君安证券拟收购其兄弟单位上海证券51%股权，两家券商的母公司上海国际集团可借此解决“一参一控”问题及未来潜在的同业竞争问题。
华安基金于1998年6月设立，是中国首批基金管理公司之一。截至2013年末，该公司旗下共管理了华安安顺一只封闭式证券投资基金、华安创新混合等47只开放式基金。
近日上海金融国资整合另一事件为浦发银行(600000.SS)拟研究受让上海国际信托有限公司控股权。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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