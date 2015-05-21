国泰君安证券启动A股IPO程序 拟发行15.25亿股

路透北京5月21日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周四晚间公告称，已正式提交上市申请，将登陆上海证券交易所，拟发行15.25亿股。

刊登在证监会网站的招股说明书显示，国泰君安此次拟发行15.25亿股人民币普通股（A股），占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。

招股书中数据显示，2010年至2014年，国泰君安净利润分别为40.68亿元、27.94亿元、25.62亿元、30.28亿元和71.72亿元。

招股书显示，近年来，公司收益水平一定程度受证券市场周期性、波动性因素的影响，出现一定的波动。公司本次发行股票所募集资金将用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。

随着融资融券等资本中介业务迅速增长，中国券商业正面临资本短缺问题。此前中国证监会已鼓励证券公司多渠道补充资本，并取消有关证券公司股权融资的限定规定，例如取消券商首次公开发行（IPO）时两项额外的审慎性要求。

欲了解详情，可点选证监会网站 here（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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