国泰君安启动至多15.25亿A股IPO 下周四为网上申购日

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月10日 - 有望创下中国近五年来最大A股首次公开发行(IPO)融资纪录的国泰君安证券将登场，公司周三公告称，启动至多15.25亿股A股发行，网上申购日为下周四（18日）。
在初步询价阶段，网下初始发行量为10.675亿股，占总量的70%，网上为4.575亿股，占三成。初步询价将自周五起启动，而本次最终发行数量、申购阶段网上网下发行数量及发行价格将在下周三公布。
国泰君安IPO的联席保荐机构为中国银河证券(6881.HK)、华融证券，联席主承销商为中国银河证券、平安证券、华融证券、华泰联合证券和西南证券(600369.SS)。
招股意向书显示，去年该公司实现净利67.58亿元人民币，较上年的28.79亿元增长134.7%，每股收益1.11元。（完）
(发稿 林琦／李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。