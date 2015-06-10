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中国财经 | 2015年 6月 10日 星期三 08:32 BJT

国泰君安启动至多15.25亿A股IPO 下周四为网上申购日

路透上海6月10日 - 有望创下中国近五年来最大A股首次公开发行(IPO)融资纪录的国泰君安证券将登场，公司周三公告称，启动至多15.25亿股A股发行，网上申购日为下周四（18日）。

在初步询价阶段，网下初始发行量为10.675亿股，占总量的70%，网上为4.575亿股，占三成。初步询价将自周五起启动，而本次最终发行数量、申购阶段网上网下发行数量及发行价格将在下周三公布。

国泰君安IPO的联席保荐机构为中国银河证券(6881.HK)、华融证券，联席主承销商为中国银河证券、平安证券、华融证券、华泰联合证券和西南证券(600369.SS)。

招股意向书显示，去年该公司实现净利67.58亿元人民币，较上年的28.79亿元增长134.7%，每股收益1.11元。（完）

(发稿 林琦／李宏薇; 审校 杨淑祯)

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