国泰君安证券成功发行首单券商短期公司债

路透上海11月4日 - 甫推出不久的中国券商短期公司债已有实质进展，中国证券报周二报导称，每家证券公司在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模，将不得超过其净资本的60%，交易所市场发行的额度进行累加，但与银行间市场所用额度不累加。

报导称，国泰君安证券已成功在上海证券交易所备案发行首单短期债，发行规模10亿元。而获试点的20家券商，涵盖大中小型证券公司，包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)等，按证券业协会发布的2013年数据计算，20家试点券商净资本总额为2,632.95亿元人民币，意味着最多可发高达1,579.77亿元短期公司债，杠杆率有望进一步提升。

而从单家券商来看，中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券<000776.SZ >、银河证券及华泰证券(601688.SS)各自可发行短期公司债规模超过百亿元。

报导并指，国泰君安第一期短期公司债期限为6个月，票面利率4.4%，该债投资者类型较为丰富，涉及银行、基金、券商、信托公司等不同机构，从与机构投资者的沟通情况来看，机构投资者的认购踊跃度较为高涨。

10月中旬上海证券交易所宣布将推出证券公司短期公司债券，并发布相关试点办法，该业务初期将从部分综合实力较强的证券公司先行试点；券商短期公司债实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。

海通证券10月末在其业绩报告中已表示，拟发行新型短期融资工具--短期公司债，以补充公司流动资金等。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

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