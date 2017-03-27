国泰君安拟筹约165亿港元 锁定六名基石投资者--销售文件

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月27日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国大型券商国泰君安证券(601211.SS)香港IPO（首次公开发售）拟筹约165亿港元，并锁定六名基石投资者。
文件显示，国泰君安初步拟发售10.4亿股新H股，招股价每股15.84港元，集资164.74亿港元（约21.2亿美元），主要用于扩展各项核心业务。
该公司已锁定六名基石投资者合共约5.98亿美元的认购金额，占IPO比重接近三成。其中，著名私募股权公司Apax旗下Diamond Acquisition Co SARL、茂盛控股(0022.HK)主席伦耀基的私人投资公司Winland Foundation以及交银国际投资分别认购3.88亿美元、1亿美元及8,000万美元的股份。
此外，工银私人银行环球投资基金、东海东京证券以及大成国际资产管理各认购1,000万美元的股份。
国泰君安今天开始路演，预计3月31日定价，4月11日在联交所挂牌上市，新股编号为“2611”。
按2016年度营业收入、净利润计，国泰君安在中国券商排名第二。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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