国泰君安发行首只“收益补偿”理财产品 券商也打“保本”牌

路透北京2月19日 - "零违约"的中国金融市场带给各类资产管理机构的头号问题就是"亏了赔不赔".国泰君安证券正在发行的一款理财产品成为第一个打"保本"牌的券商理财,并凸显出投资者对本金安全的高要求.

国泰君安证券资产管理公司周二起在招商银行和国泰君安证券发行市场上首只具有收益补偿的混合型理财产品--君得稳,在该产品的发行新闻稿中,提到其最大的创新之处在于"收益补偿"条款.

以前听说过保本的公募基金,保本的银行理财,或者有优先/劣后安排来保收益的信托计划,现在又要有保本的券商理财了.可见争夺客户时候,"保本"、"兜底"还是最好用的宣传语.

根据新闻稿,投资者认购并持有满一个收益补偿期(三年),当产品年化收益<3%时,管理人将以自有资金为限,承担最高年化收益率3%的有限补偿,相当于一年定期存款利率,即认购并持有三年可获得最高9%的收益率补偿.当年化收益率≥3%时,则按实际净值扣除费率后计算投资者收益.

"它的优势在于补充了当前市场缺失.目前银行信托都以短期理财为主.像它这种三年期,保本保收益的产品是个空白.蛮有吸引力的."某大型第三方理财公司研究部人士称.

该产品规模上限为10亿份,认购起点10万元人民币.与市场上现有的1,000多只开放式基金、500多只券商集合理财产品相比,明确约定收益补偿的,这还是首单.

其另一个优势在于投资者可以分享超额收益,尽管管理人业绩报酬比例也较高.该公司官网信息显示,当年化收益率≥15%时,对3%-8%部分提取30%业绩报酬,对8%-15%部分提取50%业绩报酬,对超过15%部分提取70%业绩报酬.

上述研究部人士就称,一般有超额收益安排的私募基金等,都只是二八分,这个比例还是蛮高的.但相比而言,那些约定预期收益的银行理财和信托计划,投资者是拿不到预期收益以外的部分的.

去年到期的银行理财产品年化收益率大部分在4-5%,信托计划大部分的年化收益率在8-10%,基本实现了产品发行时所标示的预期收益率.

"虽然是今天开始卖,但因为有份额限制(产品总规模上限10亿元),下午或明天可能就买不到了."招商银行北京某网点的工作人员表示.

新闻稿援引国泰君安资产管理公司投资管理部副总经理、君得稳投资经理张骏介绍,管理人将以自有资金参与君得稳,且承诺存续期内不退出,自有资金参与额为产品成立规模的20%,达到业内最高比例.通过这种利益捆绑,风险公担的方式,管理人以自有资金为限,承担年化3%的收益率补偿,为投资者提供安全垫.

该理财产品主要投资于国内发行的股票、债券(不含私募债)、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、证券回购、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种.(完)

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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