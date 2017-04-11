国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大 将加快国际化发展（更新版）

（新增公司高层评论）

路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安(2611.HK)(601211.SS)H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。

这家集资165亿港元的IPO，今早开盘价报15.84港元，与招股价持平，其后股价升跌幅度均在1%以内，与大市基本同步。

国泰君安董事长杨德红在上市仪式上向传媒表示，对股价表现感到满意，并相信股价会得到充分反映。

“我相信香港市场非常有效，它会充分结合市场表现，结合公司实际数字，会有一个合理的价格出来。”他说。

他并称，H股上市后公司将加快国际化发展，针对目标国家正在做非常有效的沟通。

“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。

未计超额配股权，国泰君安香港IPO（首次公开发售）发售10.4亿股新H股，集资165亿港元；这是自去年9月中国邮政储蓄银行(1658.HK)以来香港最大宗IPO。

香港时间13:06，该股继续持平在15.84港元；大市恒生指数.HSI则跌0.84%。其主要竞争对手中信证券(6030.HK)、海通证券(6837.HK)则跌1-2%。（完）