国泰君安H股首日挂牌 开盘价持平招股价

沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元 创近四个月新低
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安(2611.HK)(601211.SS)H股周二首日挂牌，开盘价与招股价持平。
国泰君安开报15.84港元，与招股价一样；大市恒生指数.HSI开盘则小升0.08%。
未计超额配股权，国泰君安香港IPO（首次公开发售）发售10.4亿股新H股，集资165亿港元。这是自去年9月中国邮政储蓄银行(1658.HK)以来香港最大宗IPO。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。