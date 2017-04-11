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中国财经 | 2017年 4月 11日 星期二 09:36 BJT

国泰君安H股首日挂牌 开盘价持平招股价

路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安(2611.HK)(601211.SS)H股周二首日挂牌，开盘价与招股价持平。

国泰君安开报15.84港元，与招股价一样；大市恒生指数.HSI开盘则小升0.08%。

未计超额配股权，国泰君安香港IPO（首次公开发售）发售10.4亿股新H股，集资165亿港元。这是自去年9月中国邮政储蓄银行(1658.HK)以来香港最大宗IPO。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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