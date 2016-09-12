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中国财经 | 2016年 9月 12日 星期一 13:35 BJT

国泰君安拟明年上半年于香港上市 集资至少20亿美元--IFR

路透香港9月12日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，中国大型券商--国泰君安(601211.SS)计划2017年上半年于香港上市，集资至少20亿美元。

报导并称，国泰君安最近邀请投行参加遴选，以角逐承销商席位。

消息人士指出，现时尚未清楚国泰君安的集资金额，将视乎发售股份时的估值及售股比例而定。

就上述消息，国泰君安未对路透的查询作出即时回应。

国泰君安于2015年6月在A股上市，集资48亿美元，当时是自2010年以来国内最大宗IPO。（完）

(编译 雷美珍；审校 张喜良)

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