国泰君安委聘三间投行负责规模至少20亿美元H股IPO--IFR

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月28日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导，中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)已经委聘三间投行负责其规模至少20亿美元的香港H股IPO（首次公开发行）。
报导引述接近交易的消息人士指出，三间主承销商分别是美银美林(BAC.N)、高盛(GS.N)以及其在香港的分支国泰君安融资。
国泰君安周一公布，拟发行不超过10.4亿股H股（超额配售权行使前），募集资金将全部用于增加资本金，补充营运资金，用于境内外证券相关业务发展及投资。
IFR此前报导，国泰君安计划明年上半年在香港IPO集资至少20亿美元。
国泰君安A股今日收跌0.62%，报17.55元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。