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中国财经 | 2016年 9月 28日 星期三 15:10 BJT

国泰君安委聘三间投行负责规模至少20亿美元H股IPO--IFR

路透香港9月28日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导，中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)已经委聘三间投行负责其规模至少20亿美元的香港H股IPO（首次公开发行）。

报导引述接近交易的消息人士指出，三间主承销商分别是美银美林(BAC.N)、高盛(GS.N)以及其在香港的分支国泰君安融资。

国泰君安周一公布，拟发行不超过10.4亿股H股（超额配售权行使前），募集资金将全部用于增加资本金，补充营运资金，用于境内外证券相关业务发展及投资。

IFR此前报导，国泰君安计划明年上半年在香港IPO集资至少20亿美元。

国泰君安A股今日收跌0.62%，报17.55元人民币。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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