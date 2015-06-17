国泰君安IPO定价19.71元 筹资300.6亿元创近五年新高

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月17日 - 中国大型券商国泰君安证券股份有限公司周二晚间刊登发行公告，确定其首次公开发行（IPO）15.25亿股，每股发行价为19.71元人民币，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行(1288.HK)(601288.SS)A股IPO以来的最高募资纪录。
公告指出，回拨机制启动前，网下初始发行数量为106,750万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量45,750万股，为本次发行数量的30%。国泰君安摊薄后的发行市盈率为22.99倍。
公告显示，在初步询价中，有65家投资者管理的124个配售对象递交报价，报价区间为19.50元/股-20.31元/股，申报总量为597.158亿股。在剔除无效报价及最高报价等情形后，网下有效申购数量达512.38亿股。
国泰君安IPO网下申购时间为周三和周四，网上申购时间为周四，网上申购代码为780211。（完）
(发稿 林琦／张金栋)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。