国泰君安IPO定价19.71元 筹资300.6亿元创近五年新高

路透上海6月17日 - 中国大型券商国泰君安证券股份有限公司周二晚间刊登发行公告，确定其首次公开发行（IPO）15.25亿股，每股发行价为19.71元人民币，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行(1288.HK)(601288.SS)A股IPO以来的最高募资纪录。

公告指出，回拨机制启动前，网下初始发行数量为106,750万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量45,750万股，为本次发行数量的30%。国泰君安摊薄后的发行市盈率为22.99倍。

公告显示，在初步询价中，有65家投资者管理的124个配售对象递交报价，报价区间为19.50元/股-20.31元/股，申报总量为597.158亿股。在剔除无效报价及最高报价等情形后，网下有效申购数量达512.38亿股。

国泰君安IPO网下申购时间为周三和周四，网上申购时间为周四，网上申购代码为780211。（完）

(发稿 林琦／张金栋)

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