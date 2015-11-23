国泰君安国际称自上周三开始未能与公司主席阎峰取得联络

路透香港11月23日 - 中国大型券商国泰君安(601211.SS)香港子公司国泰君安国际(1788.HK)周一称，自11月18日(上周三)开始未能与公司主席、执行董事及行政总裁阎峰取得联络。

国泰君安国际在联交所的声明并称，由于阎峰暂时未能履行其职责，董事会于11月22日的会议上决议通过委任执行董事及副行政总裁祁海英代行主席职务，亦同时通过委任执行董事及副行政总裁王冬青代行行政总裁职务，直至另行通告为止。