国泰君安国际称自上周三开始未能与公司主席阎峰取得联络

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港11月23日 - 中国大型券商国泰君安(601211.SS)香港子公司国泰君安国际(1788.HK)周一称，自11月18日(上周三)开始未能与公司主席、执行董事及行政总裁阎峰取得联络。
国泰君安国际在联交所的声明并称，由于阎峰暂时未能履行其职责，董事会于11月22日的会议上决议通过委任执行董事及副行政总裁祁海英代行主席职务，亦同时通过委任执行董事及副行政总裁王冬青代行行政总裁职务，直至另行通告为止。
公司表示，“董事会确认本集团目前经营情况正常及稳定。”
该股上周五收报3.25港元，过去一个月累计涨逾9%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)