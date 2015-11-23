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中国财经 | 2015年 11月 23日 星期一 08:35 BJT

国泰君安国际称自上周三开始未能与公司主席阎峰取得联络

路透香港11月23日 - 中国大型券商国泰君安(601211.SS)香港子公司国泰君安国际(1788.HK)周一称，自11月18日(上周三)开始未能与公司主席、执行董事及行政总裁阎峰取得联络。

国泰君安国际在联交所的声明并称，由于阎峰暂时未能履行其职责，董事会于11月22日的会议上决议通过委任执行董事及副行政总裁祁海英代行主席职务，亦同时通过委任执行董事及副行政总裁王冬青代行行政总裁职务，直至另行通告为止。

公司表示，“董事会确认本集团目前经营情况正常及稳定。”

该股上周五收报3.25港元，过去一个月累计涨逾9%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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