国泰君安国际拟进行5:1供股 筹高至20.4亿港元

路透香港8月19日 - 中资券商--国泰君安国际控股有限公司(1788.HK)宣布，拟进行5:1供股，筹资高至20.4亿港元，将用于进一步发展公司的贷款及融资业务。

国泰君安于4月时曾进行配股筹资6.88亿港元，连同此次建议供股，四个月在市场集资逾27亿港元。

公司周一晚间发出的声明称，建议每持有五股现有股份的股东可获发一股供股供股份，发行3.7836-3.847亿股供股股份，集资介乎20-20.4亿港元，每股供股价为5.3港元。

持有国泰君安66.26%股权的大股东国泰君安控股已同意全数包销股份。

国泰君安主要从事五大核心业务：证券、期货及杠杆式外汇交易买卖及经纪服务；企业融资；资产管理；贷款及融资及投资控股。公司称拟将供股集资所得用作进度发展贷款及融资业务，及其他一般公司用途。

该股周一暂停买卖，将于今天（周二）恢复交易。（完）

浏览上市公司的声明，请点选：(here)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。