国泰君安国际拟进行5:1供股 筹高至20.4亿港元

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透香港8月19日 - 中资券商--国泰君安国际控股有限公司(1788.HK)宣布，拟进行5:1供股，筹资高至20.4亿港元，将用于进一步发展公司的贷款及融资业务。
国泰君安于4月时曾进行配股筹资6.88亿港元，连同此次建议供股，四个月在市场集资逾27亿港元。
公司周一晚间发出的声明称，建议每持有五股现有股份的股东可获发一股供股供股份，发行3.7836-3.847亿股供股股份，集资介乎20-20.4亿港元，每股供股价为5.3港元。
持有国泰君安66.26%股权的大股东国泰君安控股已同意全数包销股份。
国泰君安主要从事五大核心业务：证券、期货及杠杆式外汇交易买卖及经纪服务；企业融资；资产管理；贷款及融资及投资控股。公司称拟将供股集资所得用作进度发展贷款及融资业务，及其他一般公司用途。
该股周一暂停买卖，将于今天（周二）恢复交易。（完）
浏览上市公司的声明，请点选：(here)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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