国泰君安去年净利减近四成 对证金公司专户投资公允价值下降

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月21日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周二确认与快报一致的业绩，去年实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%；“股灾”时投资于证金公司的专户公允价值，2016年末为159.64亿元，较2015年末的161.69亿元有所下降。
根据与证金公司协议，国泰君安证券于2015年7月及9月，共出资170.14亿元至专户并由证金公司统一运作。考虑该专户性质和目的，与自营股票投资交易的区别，以及无法控制收回时点，截至2016年末，公司认为该项出资并不存在发生公允价值严重或非暂时性下跌的减值客观证据。
业绩报告并称，2016年国泰君安证券实现营业收入257.65亿元，同比减31.47%；当期实现每股收益1.21元，同比下降45%。
证券业协会数据显示，受市场波动等影响，2016年中国证券业实现营业收入3,279.94亿元，净利润1,234.45亿元，同比分别下降42.97%和49.57%，行业的周期性特征有所显现。
国泰君安股票周一收报19.54元，过去一个月涨1.56%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。