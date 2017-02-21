国泰君安去年净利减近四成 对证金公司专户投资公允价值下降

路透上海2月21日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周二确认与快报一致的业绩，去年实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%；“股灾”时投资于证金公司的专户公允价值，2016年末为159.64亿元，较2015年末的161.69亿元有所下降。

根据与证金公司协议，国泰君安证券于2015年7月及9月，共出资170.14亿元至专户并由证金公司统一运作。考虑该专户性质和目的，与自营股票投资交易的区别，以及无法控制收回时点，截至2016年末，公司认为该项出资并不存在发生公允价值严重或非暂时性下跌的减值客观证据。