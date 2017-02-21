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中国财经 | 2017年 2月 21日 星期二 09:05 BJT

国泰君安去年净利减近四成 对证金公司专户投资公允价值下降

路透上海2月21日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周二确认与快报一致的业绩，去年实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%；“股灾”时投资于证金公司的专户公允价值，2016年末为159.64亿元，较2015年末的161.69亿元有所下降。

根据与证金公司协议，国泰君安证券于2015年7月及9月，共出资170.14亿元至专户并由证金公司统一运作。考虑该专户性质和目的，与自营股票投资交易的区别，以及无法控制收回时点，截至2016年末，公司认为该项出资并不存在发生公允价值严重或非暂时性下跌的减值客观证据。

业绩报告并称，2016年国泰君安证券实现营业收入257.65亿元，同比减31.47%；当期实现每股收益1.21元，同比下降45%。

证券业协会数据显示，受市场波动等影响，2016年中国证券业实现营业收入3,279.94亿元，净利润1,234.45亿元，同比分别下降42.97%和49.57%，行业的周期性特征有所显现。

国泰君安股票周一收报19.54元，过去一个月涨1.56%。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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