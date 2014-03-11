国泰君安拟收购上海证券51%股权--消息

路透上海3月11日 -据两位消息人士周二透露，中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司拟收购其兄弟单位上海证券51%股权，两家券商的母公司上海国际集团可借此解决“一参一控”问题及未来潜在的同业竞争问题。

一接近上海证券的消息人士透露，国泰君安计划先支付部分定金，随后用未来上市筹集的资金支付余款。若进程顺利的话，3月底前双方将达成并购方案。但其未透露具体收购金额。

国泰君安人士不愿发表评论，上海证券相关人士暂未联络到发表评论。

国泰君安的A股上市申请已递交给中国证监会，处于初审阶段，其保荐人是银河证券(6881.HK)和华融证券。

上海证券注册资本为26.1亿元人民币，股东为上海国际集团及其下属的上海国际信托有限公司；而上海国际集团持有国泰君安证券46.74%股权，为第一大股东。

业内人士分析称，这种情况并不符合“一参一控”的相关规定。即使获得豁免，国泰君安能够实现上市，将来亦需解决上市公司与母公司同业竞争的问题。此前市场上一直有上海证券股权转让的传闻，传闻中的受让方包括国内第五大商业银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)。

中国证监会此前明确，同一单位、个人或其控制的多家单位和个人，参股证券公司的数量不得超过两家，其中控股证券公司不得超过一家。

中国证券业协会披露的2012年证券公司排名，国泰君安无论是净资产还是净资本，均位列国内第五位，营收和净利排名行业前三；而上海证券以41.9亿元净资产排名43位，净利排名75位。

近阶段，券商业并购大幕已揭开，例如方正证券(601901.SS)以132亿元估值换股并购民族证券，申银万国并购宏源证券000562.SZ计划亦在推进中。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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