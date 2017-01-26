国泰君安去年净利下降37% 因经纪及投资业务下降--业绩快报

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月26日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司(601211.SS)周三晚刊登业绩快报，去年公司实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%，主要是市场因素导致公司经纪及证券交易投资业务下降。
业绩快报显示，去年公司实现营收257.42亿元，同比下降31.53%；每股收益1.21元。
业绩快报称，2016年上证综指.SSEC下跌12%，中债总净价（总值）指数下跌2.40%；沪深两市日均股基交易额5,693亿元，较上年下降49%。公司经营业绩下降，主要是证券经纪业务和证券交易投资业务收入受市场整体因素影响下降所致。
国泰君安周三收报19.04元，过去一个月累计涨2.1%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。