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中国财经 | 2017年 1月 26日 星期四 08:54 BJT

国泰君安去年净利下降37% 因经纪及投资业务下降--业绩快报

路透上海1月26日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司(601211.SS)周三晚刊登业绩快报，去年公司实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%，主要是市场因素导致公司经纪及证券交易投资业务下降。

业绩快报显示，去年公司实现营收257.42亿元，同比下降31.53%；每股收益1.21元。

业绩快报称，2016年上证综指.SSEC下跌12%，中债总净价（总值）指数下跌2.40%；沪深两市日均股基交易额5,693亿元，较上年下降49%。公司经营业绩下降，主要是证券经纪业务和证券交易投资业务收入受市场整体因素影响下降所致。

国泰君安周三收报19.04元，过去一个月累计涨2.1%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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