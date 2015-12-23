国泰君安国际称主席阎峰恢复履职 早前失联因配合内地调查

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月23日 - 中国大型券商国泰君安(601211.SS)香港分支--国泰君安国际(1788.HK)周三称，获主席阎峰通知，早前公司未能与他取得联络期间他以个人身份配合内地部门调查，但他本人或公司并非调查的对象。
公司今天的声明称，阎峰将由今天起恢复及履行董事会主席、执行董事及行政总裁的职责，董事会亦确认公司目前经营情况正常及稳定。
国泰君安国际上月公告称，自11月18日开始未能与阎峰公司取得联络，阎峰同时为公司执行董事及行政总裁。公司并委任执行董事及副行政总裁祁海英代行主席职务，以及委任执行董事及副行政总裁王冬青代行行政总裁职务。
香港信报当时引述市场消息人士报导称，阎峰失踪因涉中国证监会副主席姚刚案，阎峰在内地工作时曾经是姚刚的下属。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。