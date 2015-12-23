国泰君安国际称主席阎峰恢复履职 早前失联因配合内地调查

路透香港12月23日 - 中国大型券商国泰君安(601211.SS)香港分支--国泰君安国际(1788.HK)周三称，获主席阎峰通知，早前公司未能与他取得联络期间他以个人身份配合内地部门调查，但他本人或公司并非调查的对象。

公司今天的声明称，阎峰将由今天起恢复及履行董事会主席、执行董事及行政总裁的职责，董事会亦确认公司目前经营情况正常及稳定。

国泰君安国际上月公告称，自11月18日开始未能与阎峰公司取得联络，阎峰同时为公司执行董事及行政总裁。公司并委任执行董事及副行政总裁祁海英代行主席职务，以及委任执行董事及副行政总裁王冬青代行行政总裁职务。

香港信报当时引述市场消息人士报导称，阎峰失踪因涉中国证监会副主席姚刚案，阎峰在内地工作时曾经是姚刚的下属。（完）

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