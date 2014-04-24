国泰君安获母公司在市场增持400万股 不排除日后再增持

路透香港4月24日 -中资券商--国泰君安国际控股有限公司(1788.HK)周四表示，大股东国泰君安证券昨天在市场增持公司400万股股票，并且可能在机会合适时进一步增持。

公司的声明称，大股东昨天以平均价每股4.2958港元增持了400万股股份，涉资1,718万港元。该公司本月中宣布进行先旧后新配股集资6.88亿港元，配股价为每股4.3港元。