国泰君安获母公司在市场增持400万股 不排除日后再增持

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港4月24日 -中资券商--国泰君安国际控股有限公司(1788.HK)周四表示，大股东国泰君安证券昨天在市场增持公司400万股股票，并且可能在机会合适时进一步增持。
公司的声明称，大股东昨天以平均价每股4.2958港元增持了400万股股份，涉资1,718万港元。该公司本月中宣布进行先旧后新配股集资6.88亿港元，配股价为每股4.3港元。
国泰君安国际午盘初段股价跌0.7%，报4.27港元。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。