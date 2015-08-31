中国地方债限额落地 系统性风险仍无须担忧--国泰君安

路透上海8月31日 - 中国国泰君安证券研究所最新报告认为，全国人大确定2015年地方政府债务限额（负有偿还责任类）16万亿元人民币；确定限额后，未来置换思路进一步明确，地方政府整体再融资风险明显下降。按五年期限计算，未来平均每年置换额度在3万亿元左右。

报告指出，更根本的，确定政府债务限额是“控制增量、化解存量”思路的体现，确保不出现区域性系统性风险的原则前提下，城投债仍然是信用最安全的品种。平台再融资政策的实际执行仍然会非常灵活，以确保不出现系统性违约风险。

不过目前城投债估值仍然受制于质押融资困难、以及负债端成本较高约束，短期仍难有突破。

以下为报告全文：

媒体报导，十二届全国人大常委会十六次会议29日表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议批准2015年地方政府债务限额的议案》，根据该议案，2015年中国地方政府债务限额锁定16万亿元，预计债务率86%。

同时新闻还披露了截至2014年末全国地方政府债务余额为15.4万亿元（负有偿还责任），或有债务（负有担保责任和可能承担一定救助责任）8.6万元。这意味着2015年地方政府债务余额将仅较2014年增长3.9%，远低于此前20%以上的年复合增速。

从增量上看，以三类债务合计的口径看，地方政府性债务2013年6月末较2010年增长66.93%，相当于年均复合增长22.75%，2014年末较2013年6月末增长34.15%，相当于年均复合增长21.64%；而仅以政府负有偿还责任的口径来看，则年均复合增长率分别为26.02%和21.35%，而2015年的地方政府债务限额将仅比2014年增长3.9%，远低于此前。

会否重新引发平台再融资担忧，冲击城投债市场？我们认为无须担忧。

首先，虽然政府债务限额是基于14年底余额和已披露的15年6,000亿元地方政府债券增量得出，但由于现有置换模式下，额度的切分完全由地方政府主导，因此并不意味着今年新增的城投债券（包括短融中票）一定不被纳入政府债务。

市场最大的担忧一直是“43号文”后新发的这些城投债会否不被纳入政府债务。若严格按照“43号文”的精神，目前新发的城投债（包括短融中票）理论上确实不是政府债务，也不应该发行，但基于当前保增长压力加大，事实上监管又在放松这类债券发行。从替政府办事、道义上应由政府偿还的性质来看，新城投债与过去的老城投债并无实质区别，事实上市场也给予了其与老城投债并无差别的定价。

从现有的政府债务置换模式看，额度是切分给省级政府，由省级政府自行决定具体置换哪些债务，这实际上给了地方政府相当的自主权，只要在额度范围内，具体置换哪些债务应留有余地。即便是有置换台账（比如按照此前上报财政部的明细），这些新发债券无法直接纳入政府债务置换，但在地方政府偿债意愿较强，而其他债务获得置换后政府再融资周转压力也显着下降的情况下，这部分新增债务最终获得地方政府偿债支持和周转的风险也并不大。

第二，考虑到认定的14年末政府债务增量较大，存量城投债未纳入政府债务的风险并不大，尤其是市场仍然无法甄别区分。市场的另一个担忧是会否存在政府债务认定口径过小，部分存量城投债未被纳入政府债务，从而出现违约风险的情况。

从本次披露的情况看，14年末地方政府债务总额24万亿元（15.4万亿元负有偿还责任类和8.6万亿元或有债务），较2013年6月末大幅增长6.11万亿元，计算年复合增长率并未较此前有明显下降。对比Wind统计的这期间城投债发行量2.3万亿元、净增量1.75万亿元，仍然给平台贷款和其他类型融资留有较大空间。

2014年的地方政府债务余额数据很可能来源于此前地方政府的上报以及后续与财政部的协调，总体上看在额度的驱使下地方政府会尽可能多地上报存量债务，因此我们认为存量城投债务未被纳入上述政府债务范围的可能性并不大。

即使由于财政部控制额度而使得部分城投债未纳入，也并不意味着这部分债务就会违约，同样在地方政府偿债意愿不弱以及置换增强财力的情况下，这部分债券的违约风险也并不大。况且，财政部并未公布具体的政府债务明细，市场仍然无法甄别区分哪些城投债纳入了政府债务、哪些没有纳入，仍然只能统一定价。

第三，确定限额后，未来置换思路进一步明确，地方政府整体再融资风险显着下降。虽然2015年增量融资额度较小，但考虑到存量认定后，以地方政府债置换的思路较为明确，地方政府的整体再融资风险事实上仍然是下降的。按照平均5年左右的期限计算，地方政府15.4万亿元债务大概可以通过每年3万亿元左右（今年3.2万亿元）的进度置换完毕。

考虑到地方政府新增投资意愿和融资需求下降，整体的周转风险事实上随着债务置换在大幅下降。

第四，更根本的，确定政府债务限额是“控制增量、化解存量”思路的体现，确保不出现区域性系统性风险的原则前提下，城投债仍然是信用最安全的品种。

与之前的情况一样，理解平台相关政策、措施不能简单纠结字面意义，而要看透背后的监管态度以及由此导致的政策实际执行效果。

近年来，关于城投债和融资平台的政策层出不穷，字面规定都相当严格细致，但实际上在执行过程中都具有相当的灵活性，背后的原因在于短期内控制地方政府债务增量风险和化解存量风险之间存在天然不可调和的矛盾，政策和实际执行必然会在两者之间不断摇摆，而且通常都是政策规定非常严格（防范道德风险）而实际执行有相当的灵活性（防范实质风险暴露），因此如果不从大的背景上理解监管态度的转变，尤其是由这种态度转变带来的实际政策执行力度的变化，而单纯纠结字面意义，很容易造成误判。

从近期的一系列监管动作来看，当前的形势无疑是保增长压力空前加大，控制政府债务增量融资风险暂时退居其次，化解存量风险、甚至确保合理增量成为重点，更重要的是，基于这种监管态度的变化，可以预见，实际政策的执行会更为灵活，地方政府存量债务风险暴露的可能性极小。

不过目前城投债估值仍然受制于质押融资困难、以及负债端成本较高约束，短期仍难有突破。

城投债近年收益率直线下行，与产业债利差倒挂，已经体现了其低信用风险的特征。不过，目前交易所城投债基本无法质押融资（债项AAA级除外，这类很少），5-5.5%的收益率水平覆盖需求方的实际负债成本仍显吃力，将制约城投债收益率的下行。

未来空间有赖于质押融资松绑，或者理财收益率大幅下行带动需求方负债成本下降（我们认为随着财富效应的弱化以及后续非标资产的逐步到期，理财收益率未来有150bp的下降空间）。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。