国泰基金未来将设计白银和原油ETF

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透上海6月24日 - 刚推出国内首批黄金交易型指数基金（ETF）的国泰基金管理公司高层周一表示，近阶段还会设计白银和原油等ETF创新产品，以产品创新推动公司业务发展。
国泰基金公司总经理金旭称，未来一两年，公司产品创新的重点在于固定收益产品创新和交易型工具产品创新，“下一步，我们会有白银，会有原油，争取在每一个ETF系列中有一个布局。”
她并指出，在大资管时代到来之际，基金管理公司需要靠产品创新驱动致胜。与券商、信托等其他资管机构相比，基金公司在产品制造和创新的能力上仍具有不可挑战的优势。
近阶段国泰基金已连续推出多个ETF创新产品，例如发行的国内首只国债ETF及首批黄金ETF；以及国泰纳斯达克100ETF成为国内首个跨国跨时区ETF。
自周一起售的国泰黄金ETF投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，黄金现货投资比例不低于90%，每基金分额对应0.01克黄金，最小交易单位1手为100份，即1克黄金，其业绩比较基准为上海金交所挂盘的现货Au99.99合约。募集成立后，将在上海证交所上市。
国泰基金管理公司成立于1998年，是国内少数拥有全牌照的公司之一，各类资产管理规模近750亿元人民币，其股东包括中央汇金投资公司旗下中国建银投资公司和意大利忠利集团等。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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