版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 26日 星期一 08:58 BJT

国泰君安拟赴港发行不超过10.4亿股H股 以增加资本金

路透上海9月26日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周日晚公告称，拟发行不超过10.4亿股H股（超额配售权行使前），募集资金将全部用于增加资本金，补充营运资金，用于境内外证券相关业务发展及投资。

公告称，为进一步提高资本实力和综合竞争力，深入推进国际化战略，成为本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商，该公司决定发行H股并在香港联交所主板上市。公司还将授予国际承销商不超过上述发行H股规模15%的超额配售选择权。

在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，国泰君安董事会将按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定本次H股的发行价格。

而据汤森路透旗下IFR本月中报道，国泰君安计划2017年上半年于香港上市，集资至少20亿美元。报导并称，国泰君安最近邀请投行参加遴选，以角逐承销商席位。

2015年6月，国泰君安首次公开发行（IPO）A股15.25亿股，每股发行价19.71元，筹资300.58亿元人民币，成为当年国内最大规模的IPO。

国内大型券商近年来纷纷在港上市，打通国际融资平台，例如中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、广发证券(000776.SZ)(1776.HK)等。

国泰君安上周五收报18.03元，过去一个月累计微跌0.2%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐