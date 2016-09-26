国泰君安拟赴港发行不超过10.4亿股H股 以增加资本金

公告称，为进一步提高资本实力和综合竞争力，深入推进国际化战略，成为本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商，该公司决定发行H股并在香港联交所主板上市。公司还将授予国际承销商不超过上述发行H股规模15%的超额配售选择权。