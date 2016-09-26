国泰君安拟赴港发行不超过10.4亿股H股 以增加资本金

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月26日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周日晚公告称，拟发行不超过10.4亿股H股（超额配售权行使前），募集资金将全部用于增加资本金，补充营运资金，用于境内外证券相关业务发展及投资。
公告称，为进一步提高资本实力和综合竞争力，深入推进国际化战略，成为本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商，该公司决定发行H股并在香港联交所主板上市。公司还将授予国际承销商不超过上述发行H股规模15%的超额配售选择权。
在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，国泰君安董事会将按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定本次H股的发行价格。
而据汤森路透旗下IFR本月中报道，国泰君安计划2017年上半年于香港上市，集资至少20亿美元。报导并称，国泰君安最近邀请投行参加遴选，以角逐承销商席位。
2015年6月，国泰君安首次公开发行（IPO）A股15.25亿股，每股发行价19.71元，筹资300.58亿元人民币，成为当年国内最大规模的IPO。
国内大型券商近年来纷纷在港上市，打通国际融资平台，例如中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、广发证券(000776.SZ)(1776.HK)等。
国泰君安上周五收报18.03元，过去一个月累计微跌0.2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。