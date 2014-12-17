国泰君安国际一名高管住所以及办公室遭廉署搜查

路透香港12月17日 - 香港中资券商--国泰君安国际(1788.HK)周三称，公司一名高管的住所以及办公室遭廉政公署搜查，事件涉及涉嫌代理可能收取不正当利益；其股份今早复牌。

据公告，廉署人员周一（15日）进入国泰君安执行董事兼副行政总裁王冬青之住所执行搜查令，并邀请王冬青至廉署协助调查。

同日，廉署人员进入国泰君安位于港岛新纪元广场低座27及28楼之主要办事处执行另一搜查令，并带走若干公司证券交易账户之开户文件以及与一个配股项目有关之协议，但未对公司之其他处所进行搜查。

国泰君安表示，公司现正与廉署联系，并会于稍后向廉署提供其他文件。

“本公司概无董事或员工被廉署逮捕。”公司并称“董事会相信，迄今调查将不会对本集团造成任何重大不利影响，本集团之业务及营运照常。”

根据廉署向国泰君安提供之搜查令，调查涉及一项涉嫌触犯《防止贿赂条例》（香港法例第201章）第9(1)条之罪行，即代理可能收取不正当利益。

国泰君安周一起停牌，前收市价报6.16港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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