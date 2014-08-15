国泰君安坚持沪综指反弹目标2400点 关注保险和大消费

国泰君安首席策略分析师乔永远在报告指出，7月较低信贷数据反映商业银行风险偏好向下大幅调整的趋势，这是历次调控以来首次看到，意味着中长期无风险利率下降已成为定局，A股中长期估值进入扩张空间。

7月的金融和宏观数据与之前市场对经济的乐观预期不匹配，这意味着原来单向看多的预期可能进入一个争论阶段而非单向加强阶段，以及反弹第二阶段的结束，市场对于经济认识的转变开启了热点转换的过程，由此产生预期波动的时间将非常短暂。A股将进入反弹第三阶段，即向改革要红利的阶段。

报告指出，支持A股估值改善三大逻辑并未改变，即限购放开下房地产基本面的改善、资金环境进一步改善、博弈空间明显较年初放大，因此牛市还会继续，三季度是股市难得的“密月期”。

报告称，大消费板块和保险行业是最容易受到改革影响的领域，和低估值因素叠加在一起使其成为有非常明确超额收益的投资领域。建议配置汽车、食品饮料、保险、纺织服装、旅游及农业等领域。同时，改革主题依然是制度红利集中释放的方向和年内的投资主线，其中国企改革和能源改革的确定性最高。

周五北京时间10:30分，沪综指上涨0.32%至2,213.52点。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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