国泰君安证券将继续履行“自营盘不减持”承诺--报载

人民币续微收涨 贬值预期略升但短期仍无方向
路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。
路透上海11月30日 - 尽管中国证监会已取消券商自营股票每天须净买入的临时救市措施，不过国内大型券商--国泰君安(601211.SS)高层表示，公司仍将继续履行此前21家券商联合公告中“上证综指.SSEC在4,500点以下，在7月3日余额基础上，证券公司自营股票盘不减持，并择机增持”的承诺。
中国证券报周一引述该高层称，监管要求与公司自主承诺是两码事。监管机构推出这一举措后，国泰君安证券仍将继续履行此前承诺。
该高层还指出，在每日必须净买入的要求下，即使有好的投资机会，公司也不敢买入股票。该监管要求的取消，更有利于证券公司根据自身投资理念，看好市场投资交易机会时积极投入自有资金在二级市场上买入股票，为股票市场出现低估时带来增量资金，也有利于证券公司自主选择自营股票买卖时机，为证券公司的股东创造收益。
据证券时报同日报道，目前仅国泰君安一家明确表态将继续履行承诺。国信证券(002736.SZ)、光大证券(601788.SS)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)等券商暂无表态，称要了解具体情况再予以答复。
中国证监会新闻发言人张晓军上周五已证实，取消券商自营股票每天净买入要求的通知已下发。不少投资者担忧未来券商自营是否会趁机减持，这也成为导致周五A股市场大跌的推动因素之一。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.87%，高于上交易日收盘的18.32%。