国泰君安证券将继续履行“自营盘不减持”承诺--报载

中国证券报周一引述该高层称，监管要求与公司自主承诺是两码事。监管机构推出这一举措后，国泰君安证券仍将继续履行此前承诺。

该高层还指出，在每日必须净买入的要求下，即使有好的投资机会，公司也不敢买入股票。该监管要求的取消，更有利于证券公司根据自身投资理念，看好市场投资交易机会时积极投入自有资金在二级市场上买入股票，为股票市场出现低估时带来增量资金，也有利于证券公司自主选择自营股票买卖时机，为证券公司的股东创造收益。